Náutico ganha do Oeste com o oportunismo de Kieza

Crédito: Alex Caús/Oeste Barueri

Oeste e Náutico fizeram um jogo pouco inspirado, mas nem por isso sem gols na Arena Barueri. Com o tento de Kieza, o 1 a 0 favorável ao Timbu deixou o time com 18 pontos e, mesmo ainda na 15ª colocação, a distância para o incômod G4 passou para três pontos. Enquanto isso, o Rubrão segue na lanterna com somente sete unidades conquistadas em 51 disputadas.

SALVOS PELA BOLA PARADA

Não fossem duas batidas com violência proporcionadas por Matheus Rocha e Jean Carlos, a etapa inicial da partida na Região Metropolitana de São Paulo teria passado sem grandes emoções. Nas duas oportunidades, os lances que pareciam difíceis de se transformarem em chances reais fizeram com que Jefferson e Caíque França precisassem realmente se esforçar para defender.

EM MEIO AOS ERROS...