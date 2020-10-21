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Náutico ganha do Oeste com o oportunismo de Kieza

Em jogo de poucas chances, K9 capitalizou oportunidade que coloca a equipe de Recife em situação mais folgada pensando no Z4...
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Publicado em 

20 out 2020 às 21:23

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 21:23

Crédito: Alex Caús/Oeste Barueri
Oeste e Náutico fizeram um jogo pouco inspirado, mas nem por isso sem gols na Arena Barueri. Com o tento de Kieza, o 1 a 0 favorável ao Timbu deixou o time com 18 pontos e, mesmo ainda na 15ª colocação, a distância para o incômod G4 passou para três pontos. Enquanto isso, o Rubrão segue na lanterna com somente sete unidades conquistadas em 51 disputadas.
SALVOS PELA BOLA PARADA
Não fossem duas batidas com violência proporcionadas por Matheus Rocha e Jean Carlos, a etapa inicial da partida na Região Metropolitana de São Paulo teria passado sem grandes emoções. Nas duas oportunidades, os lances que pareciam difíceis de se transformarem em chances reais fizeram com que Jefferson e Caíque França precisassem realmente se esforçar para defender.
EM MEIO AOS ERROS...
A dificuldade de criação era notória e o confronto parecia muito mais fadado a um "travado" empate sem gols do que um dos lados ser capaz de encaixar a movimentação e a troca de passes mais precisos visando levar perigo. Porém, com 20 minutos do tempo complementar, Kieza mostrou seu faro de gol e completou o cruzamento de Jhonnatan para as redes. 1 a 0 para a equipe pernambucana.

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