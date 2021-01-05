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futebol

Náutico foca as atenções para o duelo contra o Paraná

Após derrota contra o Confiança, o Timbu vai tentar escapar do Z4 em confronto direto contra o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 17:18

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:18

Crédito: Caio Falcão / CNC
Depois de duas vitórias consecutivas, o Náutico foi até o Sergipe e acabou superado pelo Confiança, resultado que impediu o Timbu de escapar da zona de rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Agora, o time pernambucano terá que concentrar suas forças para a próxima sexta-feira, quando encara o Paraná, concorrente direto na briga contra o Z4.
‘Nós temos um jogo importante, em casa, para duelar contra um adversário direto, precisamos fazer os três pontos para sair dessa zona de rebaixamento’, afirmou Kieza.
+ Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube
Após 32 partidas, o Náutico aparece na 17ª posição, com 35 pontos, mesmo desempenho do Tricolor. O Figueirense está com a mesma pontuação, na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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