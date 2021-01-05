Náutico foca as atenções para o duelo contra o Paraná

Crédito: Caio Falcão / CNC

Depois de duas vitórias consecutivas, o Náutico foi até o Sergipe e acabou superado pelo Confiança, resultado que impediu o Timbu de escapar da zona de rebaixamento.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Agora, o time pernambucano terá que concentrar suas forças para a próxima sexta-feira, quando encara o Paraná, concorrente direto na briga contra o Z4.

‘Nós temos um jogo importante, em casa, para duelar contra um adversário direto, precisamos fazer os três pontos para sair dessa zona de rebaixamento’, afirmou Kieza.

+ Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube