Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Náutico fica intransponível nos Aflitos com Hélio dos Anjos; Entenda

Nos quatro jogos que comandou o Timbu, a equipe saiu de campo sem sofrer nenhum gol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 16:51

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:51

Crédito: Divulgação/Náutico
Após a baixa produção sob o comando de Gilson Kleina, a diretoria do Náutico apostou na experiência de Hélio dos Anjos para tirar o Timbu da crise e evitar uma queda para a Série C.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE BUm dos trunfos do novo comandante é a retomada da confiança nos duelos dentro dos Aflitos. Em quatro partidas, o Timbu somou três vitórias e um empate. Desempenho que deixa o time vivo na luta contra o rebaixamento.
Além das vitórias, outro ponto que chama a atenção é a resistência da defesa como mandante. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, o Timbu não foi vazado.
Agora, o próximo desafio dentro dos Aflitos é o Cuiabá, rival que também sonha alto na competição e promete dar trabalho ao elenco pernambucano.
Náutico com Hélio dos Anjos nos Aflitos:
Náutico 0 x 0 VitóriaNáutico 2 x 0 GuaraniNáutico 1 x 0 Brasil de PelotasNáutico 1 x 0 Sampaio Corrêa

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados