Náutico fica intransponível nos Aflitos com Hélio dos Anjos; Entenda

Após a baixa produção sob o comando de Gilson Kleina, a diretoria do Náutico apostou na experiência de Hélio dos Anjos para tirar o Timbu da crise e evitar uma queda para a Série C.
Um dos trunfos do novo comandante é a retomada da confiança nos duelos dentro dos Aflitos. Em quatro partidas, o Timbu somou três vitórias e um empate. Desempenho que deixa o time vivo na luta contra o rebaixamento.
Além das vitórias, outro ponto que chama a atenção é a resistência da defesa como mandante. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, o Timbu não foi vazado.
Agora, o próximo desafio dentro dos Aflitos é o Cuiabá, rival que também sonha alto na competição e promete dar trabalho ao elenco pernambucano.
Náutico com Hélio dos Anjos nos Aflitos:
Náutico 0 x 0 VitóriaNáutico 2 x 0 GuaraniNáutico 1 x 0 Brasil de PelotasNáutico 1 x 0 Sampaio Corrêa