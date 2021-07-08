Náutico entra para encarar o Goiás com duas metas

A sexta-feira é decisiva para o Náutico. Após vencer o Operário-PR nos Aflitos, o Timbu volta a campo para encarar o Goiás, fora de casa.
Com 21 pontos, o Timbu viu o Coritiba, seu principal rival na briga pela ponta apenas empatar contra o Cruzeiro e deu ao time pernambucano a chance de abrir vantagem na ponta.
Em caso de vitória na Serrinha, o Náutico chega aos 24 pontos e pode abrir quatro pontos em cima do Coxa.
Invencibilidade
Além de abrir vantagem na ponta do campeonato, o Náutico também briga para manter a sua invencibilidade na Série B. Após nove rodadas, o Timbu venceu seis e empatou três confrontos.