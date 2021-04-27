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futebol

Náutico empata com Afogados e perde 100% no Pernambucano

Timbu ficou duas vezes em vantagem, mas viu o adversário reagir e arrancar a igualdade...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 22:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 22:07
Crédito: Divulgação/Náutico
Nos Aflitos, o Náutico perdeu o 100% de aproveitamento ao empatar com o Afogados por 2 a 2. Com o placar, o Timbu fica na ponta com 22 pontos. O Afogados é o 4º, com 11 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Náutico visita o Sport, na Ilha. O Afogados mede força com o Santa Cruz, em casa.
Ritmo intenso
Com pouco mais de 18 minutos o duelo já tinha três gols. Vinicius e Wagner Leonardo colocaram o Náutico em vantagem e Jordan descontou para o Afogados.
Empate
O Náutico teve a chance de sacramentar a vitória, mas não aproveitou as chances. Melhor para o Afogados, que chegou a igualdade em bomba de Gabriel Gonçalves. O zagueiro cobrou a falta, contou com o desvio na barreira e deixou tudo igual.
Travessão salva
Nos 45 minutos finais o jogo ficou mais truncado e o Náutico teve a oportunidade através de Kieza para retomar a vantagem. Na grande área, K9 tentou uma cavadinha e a bola bateu na trave e o empate se tornou realidade.

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