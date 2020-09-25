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futebol

Náutico é trollado pelo Íbis pós-amistoso: 'Já foi melhor'

Conhecido pelo bom humor nas redes sociais, o Íbis provocou o Timbu...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 16:57
Crédito: Divulgação/Caio Falcão/Náutico
Sem jogo neste fim de semana, o Náutico usa o tempo livre para aprimorar as qualidades da equipe e sonham com vôos mais altos na Série B, principalmente em colar no grupo de acesso.Diante do cenário, o Timbu marcou um jogo-treino com o Íbis nos Aflitos e venceu por 3 a 0, com gols de Jorge Henrique, Salatiel e Lucas Paraíba.
Conhecido por trollar seus rivais, o Íbis, que tem orgulho em ostentar o posto de ‘Pior time do mundo’, tirou onda com o Náutico.
‘Fim de jogo-treino: Íbis 0 x 3 Náutico. O Náutico já foi melhor!’
O Timbu volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Cuiabá pela 12ª rodada da Série B. placeholder

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