Náutico é trollado pelo Íbis pós-amistoso: 'Já foi melhor'

Sem jogo neste fim de semana, o Náutico usa o tempo livre para aprimorar as qualidades da equipe e sonham com vôos mais altos na Série B, principalmente em colar no grupo de acesso.Diante do cenário, o Timbu marcou um jogo-treino com o Íbis nos Aflitos e venceu por 3 a 0, com gols de Jorge Henrique, Salatiel e Lucas Paraíba.