Náutico é trollado pelo Íbis pós-amistoso: 'Já foi melhor'

Sem jogo neste fim de semana, o Náutico usa o tempo livre para aprimorar as qualidades da equipe e sonham com vôos mais altos na Série B, principalmente em colar no grupo de acesso.Diante do cenário, o Timbu marcou um jogo-treino com o Íbis nos Aflitos e venceu por 3 a 0, com gols de Jorge Henrique, Salatiel e Lucas Paraíba.
Conhecido por trollar seus rivais, o Íbis, que tem orgulho em ostentar o posto de ‘Pior time do mundo’, tirou onda com o Náutico.
‘Fim de jogo-treino: Íbis 0 x 3 Náutico. O Náutico já foi melhor!’
O Timbu volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Cuiabá pela 12ª rodada da Série B. placeholder