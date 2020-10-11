futebol

Náutico e Ponte Preta abrem a 16ª rodada da Série B

Timbu e Macaca medem forças a partir das 20h (Horário de Brasília), nos Aflitos...
LanceNet

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 13:53

Crédito: Léo Lemos/CNC
A 16ª rodada da Série B começa nesta segunda-feira e o primeiro jogo acontece entre Náutico e Ponte Preta, marcado para às 20h (Horário de Brasília), nos Aflitos.Como chegam
O sinal de alerta está ligado no Náutico. Sem nenhuma vitória nos últimos cinco jogos, o Timbu se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento. Pressionado por bons resultados, Gilson Kleina precisa dar resultado e espera um triunfo diante do seu ex-time.
Já a Ponte Preta vive um momento bem diferente. Na 4ª colocação, com 24 pontos, a Macaca vem de derrota contra o Cuiabá e quer se aproveitar do momento ruim do Timbu para continuar no G-4.
Prováveis Escalações:
Náutico: Jefferson, Hereda Camutanga, Rafael Ribeiro, William Simões, Matheus Trindade, Jean Carlos, Ruy, Dudu, Kieza, Thiago Fernandes. Técnico: Gilson Kleina.
Ponte Preta: Ivan, Apodi, Luizão, Alisson e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Neto Moura e João Paulo; Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Oliveira.

