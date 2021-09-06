Náutico é o time que mais tomou cartões vermelhos na atual edição da Série B

Em meio as dificuldades que o Náutico encontrou na sua trajetória pela Série B do Brasileirão para reencontrar o melhor futebol, um dos problemas mais latentes no time pernambucano é manter a igualdade numérica durante os 90 minutos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o cartão vermelho tomado por Iago Dias na última rodada contra o Guarani, a equipe chegou a sua sexta advertência máxima na competição e se tornou o time com mais vermelhos, ultrapassando o Vasco, que tem cinco.

Ao todo, o Timbu tomou dois cartões vermelhos que surgiram de um segundo cartão amarelo (Lucas Paraíba, contra o Brasil de Pelotas, e Bryan, diante do Avaí) e outras quatro advertências que vieram diretamente. Os últimos casos ocorreram com Carlão, Camutanga, Vinícius e, por último, Iago Dias.