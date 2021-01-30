Náutico e CSA empatam e alagoanos ficarão em 2021 na Série B

Crédito: (Caio Falcão/CNC

No estádio dos Aflitos, Náutico e CSA jogaram pela última rodada da Série B com o time de Alagoas precisando vencer e contar com uma combinação de resultados para ficar com a última vaga de acesso a elite do futebol nacional. Porém, o placar final na capital pernambucana foi de 1 a 1. >As campanhas e Náutico e CSA na Série BTROCA DE COMANDO

Mesmo sem ter necessariamente o controle da posse de bola, foi o Azulino quem criou primeiramente as melhores oportunidades onde Anderson precisou trabalhar para evitar a abertura do marcador, ao menos até a metade da etapa inicial.

Depois desse período, o Timbu começou a se entender melhor no confronto e foi se aproveitando dos espaços que os alagoanos, naturalmente, precisavam ceder para manter a postura ofensiva. E foi aí que o time dos Aflitos capitalizou em bola onde Erick adentrou a grande área e bateu na diagonal, sem chance pra Matheus Mendes chegar.

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