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futebol

Náutico e CRB ficam no empate em jogo válido pela Série B

Timbu foi melhor e poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo, mas o CRB cresceu na metade do segundo tempo em diante e conseguiu o empate no finalzinho...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 21:09

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 21:09

Crédito: Twitter CRB
Nos Aflitos, o Náutico e CRB acabaram empatando por 1 a 1. Com o resultado, o Galo foi para 4 pontos e está na 6ª colocação. O Timbu chega a 2 pontos e fica na 15ª posição. Na próxima rodada, o CRB recebe o Brasil de Pelotas, no estádio Rei Pelé, dia 18 de agosto. Já o Náutico enfrenta o Vitória, no Barradão, dia 19 de agosto.A partida
Com 20 minutos de jogo, o CRB não conseguia sair da defesa, enquanto o Náutico criava várias chances de gol. Não fosse a trave e o goleiro Victor Silva, o Timbu teria marcado pelo menos dois gols.
O domínio do Náutico era tão grande, que o gol era questão de tempo. E 23 minutos, ele veio. Em cobrança de escanteio, Jean Carlos levantou na área e Camutanga marcou de cabeça: 1 a 0.
O placar aberto parece ter aguçado ainda mais o desejo do Timbu pelo gol. Os pernambucanos continuaram pressionando até o último minuto da primeira etapa. Das chances mais claras, uma acertou a trave e outra o goleiro Victor Silva fez uma ótima defesa.
O técnico Marcelo Cabo, do CRB, voltou para o segundo tempo com duas alterações para tentar mudar a história da partida. O Galo até que avançou no início, mas logo o Náutico já retomou as rédeas da partida.
Marcelo Cabo efetuou mais duas alterações tentando melhorar sua equipe em busca do gol de empate, mas o que ele viu foi quase o Timbu ampliar o marcador em chute de Erick, que explodiu na trave.
O Náutico era melhor no jogo, mas o CRB, mesmo com muita dificuldade, continuou lutando e por pouco não achou o empate, aos 33 minutos. Luidy cruzou para área, Magno Cruz bateu para o gol e a zaga do Timbu salvou em cima da linha fatal.
A chance perigosa assustou o Náutico e animou o CRB. Os alagoanos cresceram no jogo e pressionaram os pernambucanos até conseguirem o empate. Após bate-rebate na área, a bola sobrou ali no meio e o artilheiro Léo Gamalho colocou para dentro: 1 a 1.
Após o gol, o Náutico recuou, enquanto o CRB cresceu ainda mais na partida, pressionou e por pouco não achou o gol nos acréscimos. Fim de jogo: 1 a 1.

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