Náutico e Chapecoense duelam olhando para a parte alta na Série B

Crédito: Léo Lemos/CNC

Apesar de estarem distantes na tabela de classificação da Série B do Brasileirão, não chega a ser exagero tratar o jogo entre Náutico e Chapecoense dessa sexta-feira (18) às 21h30 nos Aflitos como de dois times que miram a parte alta da classificação.

Estando em quinto lugar com 16 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado América-MG, vencer fora de casa é importante para que a Chape tenha condições de acabar a rodada dentro do tão pretendido G4. Algo que combina com a boa fase da equipe que, na última semana, faturou mais uma vez o Campeonato Catarinense batendo na decisão o ascendente Brusque.

Por sua vez, mesmo em nono lugar, o Timbu se apoia na melhora em resultados desde a chegada do treinador Gilson Kleina (apenas uma derrota em cinco compromissos) e também estar a apenas quatro unidades do mesmo G4 perseguido de perto por seu oponente de logo mais.

Em relação aos desfalques que cada equipe terá de lidar, a situação do Alvirrubro é bastante favorável. Contando com a volta de Kieza e Thiago (isolados após furarem a quarentena), Kleina não terá apenas o lateral Camutanga, suspenso por cartões amarelos.