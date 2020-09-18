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futebol

Náutico e Chapecoense duelam olhando para a parte alta na Série B

Timbu engatou boa sequência no comando de Gilson Kleina enquanto a Chape vem de título estadual e tem clara chance de entrar no G4...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 11:18
Crédito: Léo Lemos/CNC
Apesar de estarem distantes na tabela de classificação da Série B do Brasileirão, não chega a ser exagero tratar o jogo entre Náutico e Chapecoense dessa sexta-feira (18) às 21h30 nos Aflitos como de dois times que miram a parte alta da classificação.
Estando em quinto lugar com 16 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado América-MG, vencer fora de casa é importante para que a Chape tenha condições de acabar a rodada dentro do tão pretendido G4. Algo que combina com a boa fase da equipe que, na última semana, faturou mais uma vez o Campeonato Catarinense batendo na decisão o ascendente Brusque.
Por sua vez, mesmo em nono lugar, o Timbu se apoia na melhora em resultados desde a chegada do treinador Gilson Kleina (apenas uma derrota em cinco compromissos) e também estar a apenas quatro unidades do mesmo G4 perseguido de perto por seu oponente de logo mais.
Em relação aos desfalques que cada equipe terá de lidar, a situação do Alvirrubro é bastante favorável. Contando com a volta de Kieza e Thiago (isolados após furarem a quarentena), Kleina não terá apenas o lateral Camutanga, suspenso por cartões amarelos.
Do lado catarinense, pensando nos jogadores recentemente disponíveis, enquanto Thiago Ribeiro tem condições burocráticas para estrear, Alan Ruschel (problemas particulares) e Denner, poupado por desgaste, sequer viajaram com a delegação para Pernambuco.

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