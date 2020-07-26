futebol

Náutico e Central decidem uma vaga na semi do Pernambucano

Na Arena, Timbu e Alvinegro se enfrentam neste domingo a partir das 16h (Horário de Brasília)...
LanceNet

25 jul 2020 às 21:45

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 21:45

Crédito: Divulgação
Na Arena Pernambuco, Náutico e Central medem forças a partir das 16h (Horário de Brasília) e o vencedor garante uma vaga na semifinal do estadual.Desempenhos
Embalado pelo acesso à Série B, o Náutico até agora não engrenou na temporada. Para deixar ainda mais pressionado o elenco, a equipe vem de eliminação na Copa do Nordeste e precisa dar uma resposta ao torcedor.
Ciente da importância do jogo, o técnico Gilmar Dal Pozzo aposta em jogadores experientes para sair de campo com a classificação.
Se o Timbu entra com a pressão, o Central chega como franco atirador. O Alvinegro mostrou a sua força na reta final da fase de classificação e agora quer uma vaga entre os quatro.
Prováveis Escalações:
NÁUTICO: Jefferson; Hereda, Carlão (Camutanga), Rafael Ribeiro e Wilian Simões; Luanderson, Jhonnatan e Bryan (Jorge Henrique); Thiago, Erick e Kieza.
CENTRAL: Jerfesson; Hebert, Filipe Costa, Janelson e Evandro; Gustavo Henrique, Adailson, Janderson e Doda; Soares e Leandro Costa.

