Náutico e Botafogo-SP encerram a rodada de sábado da Série B

Crédito: Léo Lemos/CNC

A partir das 19h (Horário de Brasília), Náutico e Botafogo fecham a rodada de sábado da Série B, no estádio dos Aflitos.Como chegam

Em evolução desde a chegada do técnico Gilson Kleina, o Náutico vem de tropeço na rodada passada, quando foi superado pelo Brasil de Pelotas. Agora, o Timbu tem a necessidade de buscar os pontos dentro de casa e voltar a subir na classificação.