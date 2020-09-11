Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Náutico e Botafogo-SP encerram a rodada de sábado da Série B

Timbu e Pantera se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), nos Aflitos...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 20:57
Crédito: Léo Lemos/CNC
A partir das 19h (Horário de Brasília), Náutico e Botafogo fecham a rodada de sábado da Série B, no estádio dos Aflitos.Como chegam
Em evolução desde a chegada do técnico Gilson Kleina, o Náutico vem de tropeço na rodada passada, quando foi superado pelo Brasil de Pelotas. Agora, o Timbu tem a necessidade de buscar os pontos dentro de casa e voltar a subir na classificação.
Já a Pantera faz uma campanha diferente da temporada passada, quando chegou a sonhar com o acesso. Na 13ª posição, o time de Ribeirão Preto não venceu nas últimas quatro partidas e se aproxima perigosamente do Z-4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como aspirina pode se tornar uma arma contra o câncer
Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados