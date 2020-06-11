Náutico divulga o seu uniforme 2 para a temporada 2020

Se na terça-feira o Náutico divulgou o seu uniforme 1 para a temporada 2020, nesta quarta-feira o Timbu lançou o uniforme reserva. Com homenagem a classe médica, a tradicional cor branca foi mantida no novo manto.E MAIS:Presidente do Sport confia na permanência de Hernane BrocadorRicardo Gareca lamenta pouco tempo com Valdivia no PalmeirasPrefeitura de Santos não prevê data de retorno das atividades esportivas; Peixe apresentará protocoloO presidente Edno Melo, que acabou infectado pela COVID-19, deixou claro que o gesto é uma forma de reconhecer os heróis que estão na luta diária para cuidar da população brasileira.