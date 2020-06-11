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futebol

Náutico divulga o seu uniforme 2 para a temporada 2020

Em live na rede social, o Timbu lançou o seu manto reserva para a sequência do ano...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 01:23

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 01:23

Crédito: Divulgação
Se na terça-feira o Náutico divulgou o seu uniforme 1 para a temporada 2020, nesta quarta-feira o Timbu lançou o uniforme reserva. Com homenagem a classe médica, a tradicional cor branca foi mantida no novo manto.E MAIS:Presidente do Sport confia na permanência de Hernane BrocadorRicardo Gareca lamenta pouco tempo com Valdivia no PalmeirasPrefeitura de Santos não prevê data de retorno das atividades esportivas; Peixe apresentará protocoloO presidente Edno Melo, que acabou infectado pela COVID-19, deixou claro que o gesto é uma forma de reconhecer os heróis que estão na luta diária para cuidar da população brasileira.
‘Esse é um gesto de reconhecimento aos profissionais de saúde que estão na linha de frente nos ajudando nesse momento tão difícil. E, claro, é um gesto de reconhecimento aos nossos sócios que estão contribuindo com o clube, apesar de toda a dificuldade’, declarou na live.
Arrecadação
De acordo com o departamento de comunicação do Timbu, o clube já arrecadou R$ 150 mil com as campanhas dos novos uniformes. E MAIS:

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