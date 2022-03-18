Náutico depende das próprias forças para avançar na Copa do Nordeste

O sábado será repleto de expectativa para a torcida e time do Náutico, que define a situação na Copa do Nordeste.
Após sete rodadas, o Timbu aparece na 4ª colocação da chave B, com 11 pontos e encara o Globo-RN, fora de casa.
Para garantir uma vaga no mata-mata do regional é simples: basta vencer o adversário potiguar.
Porém, caso o Náutico empate ou perca do adversário, o jeito é torcer contra o Bahia, Sousa e Altos, que podem ultrapassar o time pernambucano.
Programação de Jogos:
Globo-RN x Náutico Sergipe x BahiaAtlético-BA x SousaCSA x Altos