Náutico de volta ao G-4? Veja o cenário

Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!

Após liderar a Série B em grande parte do turno, o Náutico sofre com uma grande queda de rendimento, que o tirou da zona de acesso à elite nacional.

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No fim de semana, o adversário é o Guarani e o Timbu precisa somar três pontos se quiser carimbar uma vaga no G-4.

Porém, o time de Marcelo Chamusca vai depender de uma combinação de resultados para assumir uma das vagas entre os quatro melhores.

Com 34 pontos, o time está com um a menos que o Botafogo, o primeiro time do G-4. Além disso, o Sampaio Corrêa aparece na sequência.

Cenário para o Náutico voltar ao G-4:

. Náutico precisa vencer o Guarani

. Sampaio Corrêa empatar/perder da Ponte Preta