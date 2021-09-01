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futebol

Náutico de volta ao G-4? Veja o cenário

Timbu precisa vencer e torcer pelos tropeços dos rivais diretos na classificação...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 16:55
Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!
Após liderar a Série B em grande parte do turno, o Náutico sofre com uma grande queda de rendimento, que o tirou da zona de acesso à elite nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, o adversário é o Guarani e o Timbu precisa somar três pontos se quiser carimbar uma vaga no G-4.
Porém, o time de Marcelo Chamusca vai depender de uma combinação de resultados para assumir uma das vagas entre os quatro melhores.
Com 34 pontos, o time está com um a menos que o Botafogo, o primeiro time do G-4. Além disso, o Sampaio Corrêa aparece na sequência.
Cenário para o Náutico voltar ao G-4:
. Náutico precisa vencer o Guarani
. Sampaio Corrêa empatar/perder da Ponte Preta
. Botafogo empatar/perder do Remo

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