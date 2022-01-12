Náutico comunica que atacante Jorge Ortega não ficará no clube

Sete dias depois de fazer o anúncio oficial da contratação do atacante paraguaio Jorge Ortega, o Náutico emitiu um comunicado nesta quarta-feira (12) informando que o jogador não permanecerá no Timbu.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo o que foi relatado pelas palavras do clube dos Aflitos, Ortega acabou sendo reprovado em um dos exames realizado dentro da tradicional rotina médica prévia a qualquer contratação. Porém, não foi específico sobre qual teria sido o exame causador da reprovação.

Além disso, o Náutico fez questão de frisar que não existe qualquer tipo de prejuízo financeiro por conta do encerramento do acordo entre as partes no que seria a segunda passagem do avante pelo futebol brasileiro. Na primeira oportunidade, em 2016, ele defendeu o Coritiba onde atuou por 16 partidas e marcou um gol.

Revelado no Tacuary, o avante de 30 anos de idade, tem experiência em quatro países diferentes na América do Sul além do Paraguai e do Brasil: Argentina (Colón), Colômbia (Junior Barranquilla), Chile (Huachipato) e Equador, onde defendeu o Macará.