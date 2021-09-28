Náutico chega a seis jogos sem vencer na Série B

Crédito: Hélio ficou por nove meses em sua passagem anterior (Caio Falcão/Náutico

A má fase do Náutico parece não ter fim. Na última semana, o técnico Hélio dos Anjos foi confirmado de volta ao clube e nem o regresso deu um bom resultado ao Timbu.

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Diante do Remo, o Náutico apresentou erros defensivos e acabou superado por 1 a 0, placar que só fez aumentar a crise nos Aflitos.

Jejum de Vitórias

Desde o triunfo contra o CSA fora de casa, o Timbu disputou seis partidas e obteve dois empates e quatro derrotas.

Durante a série sem vitórias, o Náutico anotou apenas quatro gols e a defesa levou nove gols.