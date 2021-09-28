Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Náutico chega a seis jogos sem vencer na Série B

Timbu chegou a ser o líder do torneio nacional, mas vive um péssimo momento na temporada...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 21:14
Crédito: Hélio ficou por nove meses em sua passagem anterior (Caio Falcão/Náutico
A má fase do Náutico parece não ter fim. Na última semana, o técnico Hélio dos Anjos foi confirmado de volta ao clube e nem o regresso deu um bom resultado ao Timbu.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diante do Remo, o Náutico apresentou erros defensivos e acabou superado por 1 a 0, placar que só fez aumentar a crise nos Aflitos.
Jejum de Vitórias
Desde o triunfo contra o CSA fora de casa, o Timbu disputou seis partidas e obteve dois empates e quatro derrotas.
Durante a série sem vitórias, o Náutico anotou apenas quatro gols e a defesa levou nove gols.
Agora, a expectativa é que o time pernambucano deixe a maré negativa contra o CRB, em jogo que será disputado em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados