Náutico cede empate ao Brusque e coloca liderança da Série B em risco

Neste sábado (24), Náutico e Brusque entraram em campo pela Série B. Os mandantes até abriram o placar com Kieza, mas viu o atacante e Jean Carlos, seu camisa 10, saírem lesionados ainda na primeira etapa. Para piorar, os visitantes foram melhores na segunda etapa e conseguiram o empate, que ameaça a liderança pernambucana.
O Náutico continua líder da Série B, mas agora tem 30 pontos, cinco a mais que o Coritiba, vice-líder, que tem dois jogos a menos. Enquanto isso, o Brusque ficou na 8ª colocação com 20. Na próxima partida, o Timbu enfrenta o próprio Coxa, na sexta-feira (30) às 20h (horário de Brasília), no Couto Pereira. Já o Quadricolor entra em campo um dia depois, quando recebeu o Confiança, às 21h. Náutico abre o placar, mas perde referências
O Náutico já começou com tudo no campo de ataque e logo no primeiro minuto, Jean Carlos cobrou falta na área e Matheus Trindade testou para fora. Enquanto o Brusque apareceu com perigo com jogada de Thiago Alagoano. O atacante passou para Garcez aparecer livre e chutar em cima de Alex Alves. Logo depois, o meia voltou a aparecer, mas desta vez, em chute de fora da área, que parou novamente no goleiro pernambucano.Mas, quem abriu o placar foram os mandantes e com artilheiro. Vinicius acertou belo passe para Kieza mandar para o fundo das redes. Pouco depois do tento, o atacante saiu lesionado, assim como Jean Carlos, anteriormente. Logo o Quadricolor foi tomando gosto pelo campo ofensivo e Thiago Alagoano chegou a empatar, mas foi marcado impedimento do camisa 10.
Esfriou no Recife
No lance seguinte, Bryan apareceu no ataque, tirou a marcação e chutou forte, para Zé Carlos intervir. Em seguida, o duelo ficou menos quente, com muitos escanteios, principalmente para os mandantes, mas sem grandes chances. Até os 46', quando Vinicius acertou mais um belo passe, agora para Paiva, mas Zé Carlos tirou quase em cima da linha e impediu o segundo tento do Timbu.
Olha o empate
Em noite de garçom, Vinicius lançou Marciel, com chances de abrir vantagem no placar, mas o meia bateu por cima. Aos 17', o Brusque voltou ao ataque com Garcez, o meia tirou a marcação e chutou firme, para Alex Alves defender. Mas, o goleiro pernambucano não impediu o Éverton Alemão, que após cruzamento na medida de Airton, empatou o confronto nos Aflitos.
Com substituições, o duelo ganhou mais em força física, em contrapartida, os lances de perigo ficaram escassos, com muita briga no meio-campo. O Brusque ficou mais com a posse de bola, mas faltou capricho no passe final.
Aos 41', após ótimo lançamento para Alex Ruan, o goleiro Alex Alves apareceu como um libero para impedir o domínio do atleta adversário. Logo depois, Fillipe Souto tentou chute de longe, que passou perto. O Náutico caiu tanto de rendimento na segunda etapa, que ao final, Hélio dos Anjos surtou e cobrou intensamente os seus jogadores. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA NÁUTICO 1 x 0 BRUSQUELocal: Estádio dos Aflitos, Recife-PEData/horário: 24 de julho de 2021, às 19h30 (horário de Brasília)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistente 1: Leirson Peng Martins (RS)Assistente 2: Lúcio Beiersdorf Flor (RS)Quarto árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)Gols: Kieza (15'/1T) (1-0)Cartões amarelos: Giovanny, Bryan e Breno (Náutico), Rodolfo Potiguar e Éverton Alemão (Brusque)
NÁUTICO: Alex Alves; Bryan, Camutanga, Carlão e Rafinha (Breno 30'/2T); Rhaldney, Matheus Tindade, Marciel e Jean Carlos (Giovanny 13'/1T - Luiz Henrique 31'/2T)); Vinicius (Iago 30'/2T)e Kieza (Paiva 23'/2T). Técnico: Hélio dos Anjos.BRUSQUE: Zé Carlos; João Carlos (Toty - intervalo), Claudinho, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Fillipe Souto 11'/2T), Garcez e Bruno Alves (Diego Mathias - intervalo); Thiago Alagoano (Fio 51'/2T) e Edu (Alex Ruan 32'/2T). Técnico: Jerson Testoni.