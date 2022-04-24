Náutico bate Operário-PR e conquista sua primeira vitória na Série B 2022

Jogando no estádio dos Aflitos na tarde deste domingo (24), o Náutico conheceu sua primeira vitória e os três pontos iniciais na Série B 2022. A equipe pernambucana venceu o Operário-PR, por 2 a 0, pela 3ª rodada da competição. Niltinho, no primeiro tempo, e Luis Phelipe, já na etapa final, definiram o placar do confronto.
Agora, as duas equipes voltam a campo pela Série B na próxima quarta-feira (27), às 19h. Fora de casa, o Náutico encara o CRB. Enquanto isso, em Ponta Grossa, o Operário tem pela frente o Grêmio.NÃO VALEUOs primeiros 20 minutos de jogo foram bem movimentados no estádio dos Aflitos. Mesmo fora de casa, o Operário foi quem assustou primeiro. Com segundos de bola rolando, Paulo Sérgio já apareceu na área para dar trabalho para Lucas Perri.
Depois do susto, o Náutico passou a controlar o jogo, assim como era de se esperar. A equipe criou algumas chances e chegou até a furar o bloqueio rival. Bruno Bispo aproveitou sobra de escanteio e serviu Léo Passos, que não perdoou. Entretanto, após análise do VAR, o gol foi invalidado por impedimento.
AGORA SIM!Após o gol anulado, o confronto caiu um pouco de ritmo e as chances claras demoraram a aparecer novamente. No entanto, quando apareceram, não houve impedimento que parasse. Aos 33 minutos, Léo Passos recebeu na área e serviu Niltinho, que abriu o placar.
Com a vantagem, o Náutico abaixou as suas linhas, enquanto que o Operário voltou a se fazer mais presente no campo de ataque. A equipe paranaense teve algumas chances, mas Lucas Perri e Bruno Bispo formaram um verdadeiro paredão para levar o 1 a 0 para o intervalo.
PARA MATAR O JOGO!Em vantagem no placar, o Náutico continuou sendo melhor que o Operário no segundo tempo. A equipe da casa conseguiu criar boas oportunidades e obrigou Vanderlei a trabalhar em alguns lances. Por outro lado, os paranaenses não levaram muito perigo à meta defendida por Lucas Perri.
Como resultado, o segundo gol do Timbu veio. Já aos 33 minutos, Jean Carlos recebeu na área e bateu cruzado. Richard Franco ficou com a bola e tocou que calcanhar para Luis Phelipe estufar a rede e decretar o placar final de 2 a 0 nos Aflitos. Antes do término da partida, Lucas Perri fez duas boas defesas e manteve a meta dos mandantes intransponível.FICHA TÉCNICANÁUTICO 2 X 0 OPERÁRIO-PRLocal: Aflitos, em Recife (PE)Data e hora: 24/04/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e Hélcio Araújo Neves (PA)Cartões amarelos: Fabiano, Fernando Neto (Operário), Ralph (Náutico)Cartões vermelhos: -
GOLS: Niltinho (33'/1°T) (1-0), Luis Phelipe (33'/2°T) (2-0)
NÁUTICO (Técnico: Roberto Fernandes)Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Bruno Bispo e Júnior Tavares; Ralph, Rhaldney (Richard Franco, aos 16'/2°T) e Jean Carlos (Victor Ferraz, aos 46'/2°T); Niltinho (Luis Phelipe, aos 16'/2°T), Leandro Carvalho (Robinho, aos 25'/2°T) e Léo Passos (Amarildo, aos 25'/2°T).
OPERÁRIO-PR (Técnico: Claudinei Oliveira)
Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano (Raphinha, aos 22'/2°T); André Lima, Fernando Neto (Ricardinho, aos 25'/2°T) e Reina (Tomas Bastos, aos 22'/2°T); Thomaz (Júnior Brandão, aos 11'/2°T), Felipe Garcia (Felipe Saraiva, aos 11'/2°T) e Paulo Sérgio.