Náutico bate o CSA e começa a Série B com o pé direito

Crédito: Tiago Caldas/Náutico

O Náutico começou a Série B com o pé direito. Nos Aflitos, o Timbu bateu o CSA por 1 a 0. O gol foi de Jean Carlos, na etapa inicial.

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Na próxima rodada, o Timbu visita o Vitória, no Barradão. Enquanto isso, o CSA encara o Sampaio Corrêa, no Rei Pelé.

Náutico melhor

A etapa inicial foi do Náutico. Com ímpeto no sistema ofensivo, o time de Hélio dos Anjos conseguia envolver o CSA, mas faltava capricho na hora de concluir os lances, fato que deixava o placar inalterado.

Falha decide

Aos 25 minutos, após cobrança de lateral, a zaga do Azulão falhou e a bola caiu nos pés de Jean Carlos, que pegou firme e Thiago Rodrigues aceitou. Mesmo com a vantagem no marcador, a equipe pernambucana ficou em cima e deu trabalho ao CSA, que não conseguia sair da defesa.

Segundo Tempo

Se o torcedor do CSA esperava um time mais agressivo nos 45 minutos finais, a decepção foi imensa. A única oportunidade que deixou o grito de gol preso foi com Sylvinho. No chute de fora da área, a bola passou perto do poste.

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