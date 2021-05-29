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Náutico bate o CSA e começa a Série B com o pé direito

Gol de Jean Carlos na etapa inicial sacramentou os três pontos a favor do Timbu...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 23:26

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 23:26
Crédito: Tiago Caldas/Náutico
O Náutico começou a Série B com o pé direito. Nos Aflitos, o Timbu bateu o CSA por 1 a 0. O gol foi de Jean Carlos, na etapa inicial.
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Calendário
Na próxima rodada, o Timbu visita o Vitória, no Barradão. Enquanto isso, o CSA encara o Sampaio Corrêa, no Rei Pelé.
Náutico melhor
A etapa inicial foi do Náutico. Com ímpeto no sistema ofensivo, o time de Hélio dos Anjos conseguia envolver o CSA, mas faltava capricho na hora de concluir os lances, fato que deixava o placar inalterado.
Falha decide
Aos 25 minutos, após cobrança de lateral, a zaga do Azulão falhou e a bola caiu nos pés de Jean Carlos, que pegou firme e Thiago Rodrigues aceitou. Mesmo com a vantagem no marcador, a equipe pernambucana ficou em cima e deu trabalho ao CSA, que não conseguia sair da defesa.
Segundo Tempo
Se o torcedor do CSA esperava um time mais agressivo nos 45 minutos finais, a decepção foi imensa. A única oportunidade que deixou o grito de gol preso foi com Sylvinho. No chute de fora da área, a bola passou perto do poste.
Náutico administra
Melhor posicionado dentro das quatro linhas, o Timbu tomou conta do meio-campo e atuou no campo do rival. Sem dar espaços, a atuação do Náutico foi perfeita e segurou o triunfo sem maiores problemas.

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