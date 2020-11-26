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futebol

Náutico aumenta jejum de vitórias dentro de casa

Afundado no Z-4, o Timbu acumulou quatro empates e duas derrotas nos últimos confrontos...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 17:07
Crédito: Reprodução/Rádio Jornal
Na noite da última quarta-feira, o Náutico teve mais uma oportunidade de quebrar a má fase, porém ficou no empate sem gols com o Vitória e permanece afundado na zona de rebaixamento da Série B.Além de continuar em situação delicada no torneio nacional, o clube pernambucano também aumenta o seu jejum de não vencer dentro do estádio dos Aflitos, que sempre foi um alçapão.
Atualmente, o Náutico ostenta uma seca de seis partidas sem ganhar. O último triunfo aconteceu no dia 12 de setembro, quando a equipe venceu o Botafogo-SP.
Desde o triunfo contra a Pantera, o Náutico empatou quatro jogos e perdeu duas vezes. O ataque marcou quatro gols e a defesa foi vazada em sete oportunidades.

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