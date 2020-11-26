Náutico aumenta jejum de vitórias dentro de casa

Na noite da última quarta-feira, o Náutico teve mais uma oportunidade de quebrar a má fase, porém ficou no empate sem gols com o Vitória e permanece afundado na zona de rebaixamento da Série B.Além de continuar em situação delicada no torneio nacional, o clube pernambucano também aumenta o seu jejum de não vencer dentro do estádio dos Aflitos, que sempre foi um alçapão.