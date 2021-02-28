Náutico atropela Central na primeira rodada do Campeonato Pernambucano

Pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano, no estádio dos Aflitos, o Náutico não tomou conhecimento do Central e fez 5 a 0, todos os gols marcados no primeiro tempo. Kieza foi o nome da partida anotando quatro gols para o Timbu, sendo que o outro foi feito pelo atacante Erick.Na próxima rodada, o Central recebe o Santa Cruz, no Lacerdão, dia 03 de março. O Náutico enfrenta o Sete de Setembro, no estádio Gigante do Agreste, no dia 07 de março.
A partida
NÁUTICO MARCA UM GOL LOGO DE CARACom um minuto de jogo, no primeiro lance da partida, Jean colocou Rhaldney na cara do gol, mas o meia foi derrubado por Gleidison dentro da área. Pênalti! Kieza foi para bola e bateu sem chance para o goleiro Murilo, do Central: 1 a 0 para o Náutico.
TRÊS GOLS DO NÁUTICO EM DEZ MINUTOSO gol início da partida desestabilizou o time do Central. O Timbu aproveitou muito bem esse momento de fragilidade do Alvinegro de Caruaru e marcou três gols e 10 minutos. Aos 16, Erick aproveitou rebote do goleiro para fazer 2 a 0. Aos 21, Kieza recebeu na área e marcou um golaço, 3 a 0. Aos 25, Kieza aproveitou a bobeada do goleiro para marcar, 4 a 0 para o Náutico.
MAIS UM DE KIEZA, O QUINTO GOL DO NÁUTICO SÓ NO PRIMEIRO TEMPOEnquanto o Central permanecia completamente perdido e sem conseguir mostrar reação, o Náutico continuava avassalador. Aos 35, Williams Bahia faz ótima jogada e chuta forte, mas Murilo bobeou outra vez. A bola sobrou para Jean Carlos, que deu de calcanhar para Keiza fazer o quarto gol dele na partida, o quinto do Timbu: 5 a 0, só no primeiro tempo.
NÁUTICO DIMINUI O RITMO NA ETAPA FINAL E PERDE BOAS CHANCES PARA AMPLIAR A GOLEADA No segundo tempo, o Timbu tirou o pé do acelerador e diminuiu radicalmente o ritmo em relação ao que fez no primeiro tempo. Mesmo assim, ainda conseguiu criar ótimas chances para ampliar o marcador. Só Kieza desperdiçou duas boas oportunidades para marcar, uma delas de forma inacreditável, Camutanga e Marciel também poderiam ter aumentado mais o placar, mas não aproveitaram.
NÁUTICO 5 x 0 CENTRAL - 1ª RODADA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO Estádio: Aflitos, em Recife (PE)Data: 27 de fevereiro de 2021, às 16h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo José Pereira de LimaAssistentes: Bruno César Chaves Vieira e Daniele de Andrade FelipeCartões amarelos: Williams Bahia (NAU), Mateus Issa, Djair (CEN)Cartões vermelhos: GOLS: Kieza, 2'/1ºT (1-0); Erick, 16'/1ºT (2-0); Kieza, 21'/1ºT (3-0); Kieza, 25'/1ºT (4-0); Kieza, 34'/1ºT (5-0).
NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)Alex Alves; Williams Bahia, Camutanga (Carlão, aos 29’/2ºT), Ronaldo Alves e Bryan (Matheus Trindade, intervalo); Djavan (Marciel, intervalo), Rhaldney e Jean Carlos; Vinicius (Giovanny, aos 23’/2ºT), Erick (Kauan Muniz, aos 35’/2ºT) e Kieza.
CENTRAL (Técnico: Catende)Murilo; Izael, Alex Santos (Mateus Issa, aos 43’/2ºT), Eduardo Favero e Gleidson; Madson, Djair, David, Júnior Lemos (Denilson, aos 37’/2ºT), Dodô (Jonatan, aos 43’/2ºT); Juan Palacios (Índio, aos 23’/2ºT).