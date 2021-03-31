Náutico apresenta o melhor ataque do Campeonato Pernambucano

Crédito: Instagram/Náutico - Thiago Caldas

O Campeonato Pernambucano está no início, mas o Náutico é a sensação do torneio e lidera a competição com 100% de aproveitamento.

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O time comandado por Hélio dos Anjos tem passado pelos rivais com autoridade e a ofensividade tem chamado a atenção.

Nos quatro duelos do momento, o Timbu balançou a rede por 13 vezes. Para entender a superioridade, o Sport, que tem o segundo melhor ataque, marcou 7 gols.

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