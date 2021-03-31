Náutico apresenta o melhor ataque do Campeonato Pernambucano

O Campeonato Pernambucano está no início, mas o Náutico é a sensação do torneio e lidera a competição com 100% de aproveitamento.
+ Lista fechada! Confira as 16 seleções masculinas classificadas para as Olimpíadas de Tóquio
O time comandado por Hélio dos Anjos tem passado pelos rivais com autoridade e a ofensividade tem chamado a atenção.
Nos quatro duelos do momento, o Timbu balançou a rede por 13 vezes. Para entender a superioridade, o Sport, que tem o segundo melhor ataque, marcou 7 gols.
+ Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio
Duelos
No primeiro jogo, o cartão de visita foi em cima do Central, quando a equipe venceu por 5 a 0. No segundo confronto, o jogo mais ‘humilde’ do Timbu foi diante do Sete de Setembro, com a vantagem mínima. No terceiro duelo, Náutico voltou a jogar bem e venceu o Vera Cruz por 3 a 1. No último compromisso, Hélio dos Anjos assistiu a sua equipe a vencer o Vitória por 4 a 1.