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Náutico apresenta o melhor ataque do Campeonato Pernambucano

Em quatro duelos disputados, o Timbu marcou 13 gols, quase o dobro do vice-líder Sport...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 14:03

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 14:03
Crédito: Instagram/Náutico - Thiago Caldas
O Campeonato Pernambucano está no início, mas o Náutico é a sensação do torneio e lidera a competição com 100% de aproveitamento.
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O time comandado por Hélio dos Anjos tem passado pelos rivais com autoridade e a ofensividade tem chamado a atenção.
Nos quatro duelos do momento, o Timbu balançou a rede por 13 vezes. Para entender a superioridade, o Sport, que tem o segundo melhor ataque, marcou 7 gols.
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Duelos
No primeiro jogo, o cartão de visita foi em cima do Central, quando a equipe venceu por 5 a 0. No segundo confronto, o jogo mais ‘humilde’ do Timbu foi diante do Sete de Setembro, com a vantagem mínima. No terceiro duelo, Náutico voltou a jogar bem e venceu o Vera Cruz por 3 a 1. No último compromisso, Hélio dos Anjos assistiu a sua equipe a vencer o Vitória por 4 a 1.

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