Náutico apresenta desempenho quase 'impecável' com Hélio dos Anjos nos Aflitos

O estádio dos Aflitos é um dos trunfos do Náutico ao longo da sua história. Em sua casa, o Timbu é dificilmente derrotado e sempre conta com o apoio da torcida para obter os resultados.
+ CONFIRA A CAMPANHA DO TIMBU NA SÉRIE B
Na última Série B, o Timbu apresentou dificuldades no início da competição, mas após a chegada do técnico Hélio dos Anjos a história voltou a ser positiva e o time conseguiu escapar do rebaixamento.
No total, foram nove partidas, com seis triunfos e apenas três empates. O ataque balançou a rede com 13 gols marcados e a defesa levou apenas 3 tentos.
+ Confira os 40 jogadores do Brasileirão que mais valorizaram durante a temporada
Veja o desempenho do Náutico com Hélio dos Anjos
Náutico 0 x 0 VitóriaNáutico 2 x 0 GuaraniNáutico 1 x 0 Brasil de PelotasNáutico 1 x 0 Sampaio CorrêaNáutico 2 x 0 CuiabáNáutico 2 x 1 ParanáNáutico 0 x 0 América-MGNáutico 4 x 1 OesteNáutico 1 x 1 CSA