Náutico apresenta desempenho quase 'impecável' com Hélio dos Anjos nos Aflitos

Crédito: Léo Lemos/CNC

O estádio dos Aflitos é um dos trunfos do Náutico ao longo da sua história. Em sua casa, o Timbu é dificilmente derrotado e sempre conta com o apoio da torcida para obter os resultados.

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Na última Série B, o Timbu apresentou dificuldades no início da competição, mas após a chegada do técnico Hélio dos Anjos a história voltou a ser positiva e o time conseguiu escapar do rebaixamento.

No total, foram nove partidas, com seis triunfos e apenas três empates. O ataque balançou a rede com 13 gols marcados e a defesa levou apenas 3 tentos.

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