Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Náutico aposta no desempenho dentro dos Aflitos para fugir da queda

Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu ainda não sabe o que é perder como mandante na Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 15:58

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:58

Crédito: Léo Lemos/CNC
Na reta final da Série B, o Náutico aparece na 16ª posição, uma acima da temida zona de rebaixamento e precisa ter erro zero para garantir a sua permanência na Segunda Divisão do futebol nacional.
+ VEJA A SITUAÇÃO DO NÁUTICO NA SÉRIE B
Dos três jogos a serem disputados, dois deles acontecem nos Aflitos, casa do Timbu. Apesar de não ter torcedores nas arquibancadas, a mística prevalece no local e, desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, atuar dentro do seu estádio tem sido positivo ao clube.
Nos sete jogos disputados no estádio foram cinco vitórias e dois empates. O ataque anotou oito gols e a defesa foi vazada apenas uma vez.
+Designer argentino mostra como ficariam as camisas dos clubes em versões clássicas
O primeiro jogo dentro de casa será nesta quarta-feira, quando a equipe recebe o lanterna Oeste. Na rodada final, o adversário é o CSA, time que sonha com uma vaga na elite nacional.
Desempenho do Náutico sob o comando de Hélio dos Anjos:
Náutico 0 x 0 VitóriaNáutico 2 x 0 GuaraniNáutico 1 x 0 Brasil de PelotasNáutico 1 x 0 Sampaio CorrêaNáutico 2 x 0 CuiabáNáutico 2 x 1 ParanáNáutico 0 x 0 América-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados