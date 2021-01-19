Náutico aposta no desempenho dentro dos Aflitos para fugir da queda

Crédito: Léo Lemos/CNC

Na reta final da Série B, o Náutico aparece na 16ª posição, uma acima da temida zona de rebaixamento e precisa ter erro zero para garantir a sua permanência na Segunda Divisão do futebol nacional.

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Dos três jogos a serem disputados, dois deles acontecem nos Aflitos, casa do Timbu. Apesar de não ter torcedores nas arquibancadas, a mística prevalece no local e, desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, atuar dentro do seu estádio tem sido positivo ao clube.

Nos sete jogos disputados no estádio foram cinco vitórias e dois empates. O ataque anotou oito gols e a defesa foi vazada apenas uma vez.

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O primeiro jogo dentro de casa será nesta quarta-feira, quando a equipe recebe o lanterna Oeste. Na rodada final, o adversário é o CSA, time que sonha com uma vaga na elite nacional.

Desempenho do Náutico sob o comando de Hélio dos Anjos: