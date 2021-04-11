futebol

Náutico aplica mais uma goleada e mantém o 100% no Pernambucano

Timbu não deu bobeira diante do Retro e conseguiu vencer sem dificuldades na Arena Pernambuco...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 18:14

LanceNet

Crédito: Reprodução/Premiere
O Náutico continua irresistível. Na Arena Pernambuco, o Timbu venceu o Retrô por 4 a 1 e manteve o 100% de aproveitamento. Agora, a equipe de Hélio dos Anjos fica no topo, com 18 pontos. O Retro é o 4º colocado, com 7 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Náutico encara o Santa Cruz, nos Aflitos. O Retrô mede forças com o Salgueiro, fora de casa.
Resumo
A etapa inicial do Náutico foi fulminante. Com apenas 3 minutos, Kieza, sempre ele, soltou a bomba da grande área e abriu o placar. Pouco depois, Jean Carlos foi o responsável por ampliar a favor do Timbu. Na casa dos 38 minutos, Vinicius e Kieza tabelaram e Vini fuzilou para sacramentar a vitória.
Retro desconta
Atordoado, o Retrô só reagiu na etapa final. Com apenas 6 minutos, Mathaus bateu cruzado e Gelson empurrou para o fundo da rede, 3 a 1.
Náutico completa a goleada
Nos minutos finais, o Timbu completou o placar com Bryan. Na sobra do goleiro, o lateral-direito mandou para dentro da rede e saiu para receber o abraço dos colegas.

