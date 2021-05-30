Naturalizados na China, Elkeson e Alan dão show na surra da seleção sobre Guam pelas Eliminatórias

Crédito: Divulgação/Sina

Os brasileiros naturalizados Ai Kesen e A Lan tiveram atuação em grande estilo na vitória da China pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2022. Neste domingo, Elkeson marcou dois gols e Alan competou a goleada por 7 a 0 da equipe sobre Guam, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo A, no Estádio Olímpico de Sucheu, cidade a oeste de Xangai.

Wu Lei abriu marcador aos 20 minutos, ao converter um pênalti. Aos 39, Jin Jingdao ampliou para os chineses. Na volta do intervalo, os chineses precisaram de 16 minutos para encaminharem a goleada.

Wu Lei marcou pela segunda vez na partida aos dez. Já aos 16, Wu Xi marcou o quarto gol.

Os brasileiros naturalizados entraram em cena na reta final. Elkeson deixou o seu aos 20 minutos. Lançado na volta do intervalo, Alan definiu a vitória com gols aos 38 e aos 42.