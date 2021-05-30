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Naturalizados na China, Elkeson e Alan dão show na surra da seleção sobre Guam pelas Eliminatórias

Ai Kesen marca o quinto gol da equipe chinesa, enquanto A Lan faz os dois últimos gols na goleada por 7 a 0 neste domingo, pelo Grupo A da segunda fase...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 13:48
Crédito: Divulgação/Sina
Os brasileiros naturalizados Ai Kesen e A Lan tiveram atuação em grande estilo na vitória da China pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2022. Neste domingo, Elkeson marcou dois gols e Alan competou a goleada por 7 a 0 da equipe sobre Guam, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo A, no Estádio Olímpico de Sucheu, cidade a oeste de Xangai.
Wu Lei abriu marcador aos 20 minutos, ao converter um pênalti. Aos 39, Jin Jingdao ampliou para os chineses. Na volta do intervalo, os chineses precisaram de 16 minutos para encaminharem a goleada.
Wu Lei marcou pela segunda vez na partida aos dez. Já aos 16, Wu Xi marcou o quarto gol.
Os brasileiros naturalizados entraram em cena na reta final. Elkeson deixou o seu aos 20 minutos. Lançado na volta do intervalo, Alan definiu a vitória com gols aos 38 e aos 42.
Os chineses estão na vice-liderança do Grupo A, com dez pontos, a cinco da Síria. Apenas os primeiros colocados de cada uma das oito chaves e os quatro melhores segundos lugares garantirão a classificação para a terceira fase.

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