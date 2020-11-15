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futebol

Nations: Com gol de brasileiro, Itália vence e encaminha vaga nas semis

Seleção Azzurra derrota a Polônia por 2 a 0 e agora visita a lanterna Bósnia na última rodada do torneio europeu...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 18:56

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 18:56

Crédito: AFP
Sem grandes dificuldades, a Itália derrotou a Polônia, na tarde deste domingo, em casa, em casa, por 2 a 0. A partida foi válida pela quinta e penúltima rodada do Grupo A da Nations League. Os gols foram anotados pelo volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho, de pênalti, aos 27 do primeiro tempo e por Berardi, aos 38 da etapa complementar, em jogada iniciada por outro brasuca: Emerson. Os dois brasileiros, aliás, jogam no mesmo time: Chelsea.
A Polônia, por sua vez, tinha o atacante Lewandowski, do Bayern de Munique, e o goleiro Szczęsny, da Juventus, mas não viu a cor da bola, só finalizou uma vez ao longo dos 90 minutos e ainda viu Góralski ser expulso aos 32 do segundo tempo.
Tabela​Com a vitória, a Itália chegou aos nove pontos, lidera o Grupo A e encaminhou a vaga nas semifinais. Na próxima quarta-feira, às 16h45(horário de Brasília), visita a lanterna Bósnia, que tem apenas dois pontos e será rebaixada. O outro jogo do grupo será Polônia (oito pontos) x Holanda (sete). No outro jogo deste domingo, a Holanda derrotou a Bósnia por 3 a 1.

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