Nathan volta ao time com eficácia e aumenta 'cartaz' com Sampaoli

O meia Nathan entrou no segundo tempo da vitória do Atlético-MG, 4 a 3 sobre o Atlético-GO, e mudou jogo. O Galo estava em desvantagem e o “cartaz! que possui com Jorge Sampaoli, que pediu para ele ser o “De Bruyne do Galo”, se justificou, com uma atuação consistente diante do Dragão. Nathan deixou o seu gol, o quinto sob o comando do argentino, e foi além: mudou a dinâmica do time, que sofreu no primeiro tempo contra o Dragão, em Goiânia. O elogio do treinador ao seu desempenho não teve “meias palavras”, demonstrando que o treinador confia no futebol do jogador, que foi adquirido em definitivo pelo Galo junto ao Chelsea-ING. -Nathan teve muito a ver com a mudança no segundo tempo. Foi um jogador que apareceu bem de trás, fez um gol, foi um jogador muito importante, mesmo sem estar 100%- afirmou Sampaoli após o jogo. Retornando de uma lesão muscular, sofrida há mais de um mês, Nathan surpreendeu e antecipou sua volta ao time, o que se mostrou importante para dar ao técnico uma opção diferente para armar a equipe, líder do campeonato, com 21 pontos, um a mais do que o Internacional, com uma partida menos em relação aos concorrentes pela ponta da competição. O Galo vai tentar manter a liderança ao encarar o Grêmio, sábado, 26 de setembro, às 21h, no Mineirão.