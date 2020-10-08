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Nathan treina na praia com o Galo e deve jogar contra o Goiás

O meia ficou de fora do duelo contra o Fortaleza por um incômodo muscular na coxa esquerda e deve estar apto para o confronto diante do lanterna do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 16:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:00

Crédito: Nathan participou normalmente do treino em Fortaleza e deve jogar contra o Goiás-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG teve de treinar na praia após a derrota para o Fortaleza, na quarta-feira, 7 de outubro, por 2 a 1. O time mineiro não conseguiu embarcar no voo direto para BH e fez a atividade na capital cearense para não perder o dia de trabalho. Durante os treinos, time alvinegro contou com a participação do meia Nathan, que ficou de fora do duelo contra o time de Rogério Ceni por um incômodo muscular na coxa direita. Não foi constatada lesão no local e sua ausência da partida foi por um desgaste físico. Nathan deve estar apto para encarar o Goiás, sábado, 10 de outubro, às 21h, no Mineirão.

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