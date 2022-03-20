Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nathan tem primeiro jogo como profissional pelo São Paulo nesta temporada e se destaca
futebol

Nathan tem primeiro jogo como profissional pelo São Paulo nesta temporada e se destaca

A cria de Cotia teve seu primeiro jogo pelo profissional no Morumbi nesta temporada 2022 e se destacou com participação no gol do Rigoni...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 08:00

Publicado em 20 de Março de 2022 às 08:00

O lateral-direito Nathan fez seu primeiro jogo na partida deste sábado (19), contra o Botafogo-SP, como profissional no São Paulo sob o comando de Rogério Ceni. A cria de Cotia, com somente 19 anos, já havia atuado pela equipe profissional do Tricolor junto a Hernán Crespo, na derrota por 3 a 2 para o 4 de Julho, no Albertão, pela Copa do Brasil, em julho de 2021. Porém, na vitória deste sábado contra o Botafogo-SP, o lateral se destacou devido ao seu bom rendimento em campo.O camisa 45 teve movimentações importantes junto ao Rigoni, autor do primeiro gol da partida. Com o argentino escalado na função de segundo atacante, Nathan conseguiu buscar espaço para realizar passes importantes durante o tempo que ficou em campo. Presente durante os primeiros 45 minutos, substituído por Talles no início do segundo tempo, Nathan foi peça essencial para que Rigoni conseguisse abrir o placar da equipe na primeira etapa da competição. O jovem atleta deu o passe para o camisa 7 do Tricolor, que aproveitou da bola para realizar o cruzamento que gerou o primeiro gol da equipe na partida, aos quatro minutos de jogo.Além dessa assistência, o lateral surpreendeu em sua estreia no Morumbi ao mostrar bastante segurança e qualidade técnica ao chegar pelo lado direito. O jogador se revelou como mais uma boa opção para Rogério Ceni usar na posição, além de nomes como o de Moreira, também da base, mas que se destacou nesta primeira fase do Paulistão.Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o São Bernardo nas quartas de final da competição, na próxima terça-feira (22), no Estádio do Morumbi, em jogo único.
Crédito: NathansurpreendeuemseuprimeirojogocomoprofissionalsobocomandodeRogérioCeni(RubensChiri/saopaulofc

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados