Nathan tem primeiro jogo como profissional pelo São Paulo nesta temporada e se destaca

O lateral-direito Nathan fez seu primeiro jogo na partida deste sábado (19), contra o Botafogo-SP, como profissional no São Paulo sob o comando de Rogério Ceni. A cria de Cotia, com somente 19 anos, já havia atuado pela equipe profissional do Tricolor junto a Hernán Crespo, na derrota por 3 a 2 para o 4 de Julho, no Albertão, pela Copa do Brasil, em julho de 2021. Porém, na vitória deste sábado contra o Botafogo-SP, o lateral se destacou devido ao seu bom rendimento em campo.O camisa 45 teve movimentações importantes junto ao Rigoni, autor do primeiro gol da partida. Com o argentino escalado na função de segundo atacante, Nathan conseguiu buscar espaço para realizar passes importantes durante o tempo que ficou em campo. Presente durante os primeiros 45 minutos, substituído por Talles no início do segundo tempo, Nathan foi peça essencial para que Rigoni conseguisse abrir o placar da equipe na primeira etapa da competição. O jovem atleta deu o passe para o camisa 7 do Tricolor, que aproveitou da bola para realizar o cruzamento que gerou o primeiro gol da equipe na partida, aos quatro minutos de jogo.Além dessa assistência, o lateral surpreendeu em sua estreia no Morumbi ao mostrar bastante segurança e qualidade técnica ao chegar pelo lado direito. O jogador se revelou como mais uma boa opção para Rogério Ceni usar na posição, além de nomes como o de Moreira, também da base, mas que se destacou nesta primeira fase do Paulistão.Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o São Bernardo nas quartas de final da competição, na próxima terça-feira (22), no Estádio do Morumbi, em jogo único.