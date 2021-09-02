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Nathan Silva quer evitar 'oba-oba' e pede pés no chão e humildade para o Galo na volta do Brasileirão

O zagueiro analisou os concorrentes do Atlético-MG na luta pelo título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 19:31

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 19:31

A defesa do Atlético-MG é a melhor do Campeonato Brasileiro com apenas 13 gols sofridos em 18 jogos. E um dos responsáveis pela segurança do setor defensivo é o zagueiro Nathan Silva, que foi buscado no Atlético-GO a pedido de Cuca e ajudou a transformar a zaga alvinegra em uma barreira difícil de ser passada. O bom momento do sistema defensivo da equipe gerou um equilíbrio que faltava em 2020 com Sampaoli, quando a equipe tomava muitos gols, apesar de marcar bastante na frente. Todavia, o defensor pediu calma e bom senso neste momento, para evitar euforia desnecessária do time e manter o foco na busca pelo título. Nathan Silva sabe que os rivais estão de olho no Galo e o momento é de concentração e humildade. Confira nos vídeos sua análise dos concorrentes pela ponta da tabela. Nathan Silva tem sido uma das seguranças da defesa do Galo neste Brasileirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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