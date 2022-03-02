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futebol

Nathan Silva nega favoritismo do Atlético-MG contra o Cruzeiro

O defensor fará seu primeiro clássico com a Raposa como profissional ...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 21:46

Publicado em 01 de Março de 2022 às 21:46

O zagueiro Nathan Silva, do Atlético-MG, fará seu primeiro clássico contra o Cruzeiro, no domingo, 6 de março, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão. O defensor usou o argumento, clássico, de que o rival não deve ser tratado de forma inferior, conferindo o Galo como favorito do confronto. Ele falou também do seu jogo contra a Raposa em discurso, moderado, por ser cria da base alvinegra. Confira nos vídeos o que disse o jogador atleticano. Nathan Silva se firmou no Galo na temporada 2021 após retornar do Atlético-GO-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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