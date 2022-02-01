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  • Nathan Silva evita falar sobre especulações ao exterior e reforça: 'Meu foco está totalmente aqui'
futebol

Nathan Silva evita falar sobre especulações ao exterior e reforça: 'Meu foco está totalmente aqui'

O zagueiro do Atlético-MG foi um dos nomes do clube mais especulados para sair na janela de transferências deste início de ano...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 19:30
O zagueiro Nathan Silva voltou para o Atlético-MG no meio da temporada passada, quando Cuca, então treinador pediu sua volta ao Atlético-GO. O ex-treinador achou uma solução par a defesa, formando uma dupla com Junior Alonso que ajudou o Galo a ser a melhor defesa do Campeonato Brasileiro.
O bom desempenho do defensor gerou especulações sobre sua ida para o futebol euroéu na janela de transferências do início da temporada, algo que não se concretizou. Nathan ressaltou que sua meta é seguir no Galo para o duro calendário do time em 2022.
Outro assunto abordado pelo zagueiro foi o bom ambiente que ele e o elenco alvinegro estão tendo com o técnico Antonio Mohamed, recém chegado, que parece ter caído nas graças dos atletas. Confira nos vídeos da matéria o que disse Nathan. Nathan Silva destacou o bom ambiente do Galo sob o comando de Antonio Mohamed-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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