Nathan Silva evita falar sobre especulações ao exterior e reforça: 'Meu foco está totalmente aqui'

O zagueiro Nathan Silva voltou para o Atlético-MG no meio da temporada passada, quando Cuca, então treinador pediu sua volta ao Atlético-GO. O ex-treinador achou uma solução par a defesa, formando uma dupla com Junior Alonso que ajudou o Galo a ser a melhor defesa do Campeonato Brasileiro.

O bom desempenho do defensor gerou especulações sobre sua ida para o futebol euroéu na janela de transferências do início da temporada, algo que não se concretizou. Nathan ressaltou que sua meta é seguir no Galo para o duro calendário do time em 2022.