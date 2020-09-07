Nathan inicia trabalhos físicos para voltar ao Atlético-MG

O meia Nathan, do Atlético-MG, iniciou nesta segunda-feira,7 de setembro, na Cidade do Galo, a transição física do departamento médico para o campo, a fim de voltar aos trabalhos pelo clube. O Galo não revelou quando o mei estará liberado para jogar. Nathan sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral. Ele está fora do time desde o dia 13 de agosto, quando entrou em campo diante do Corinthians, vitória atleticana por 3 a 2, em duelo pelo Brasileirão. O meia se lesionou pouco depois de marcar um dos gols da partida. Em outra tentativa de finalização, sentiu dores na coxa e teve de deixar o jogo. Com quatro gols em 2020, marcado em sete jogos, Nathan é o artilheiro do Galo na temporada.