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futebol

Nathan inicia trabalhos físicos para voltar ao Atlético-MG

O meia está fora do time desde o confronto com  Corinthians, pelo Brasileiro, após sofrer uma lesão muscular...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 18:00
Crédito: Nathan já está na transição física para poder voltar aos treinos na Cidade do Galo-(Reprodução/Atlético-MG
O meia Nathan, do Atlético-MG, iniciou nesta segunda-feira,7 de setembro, na Cidade do Galo, a transição física do departamento médico para o campo, a fim de voltar aos trabalhos pelo clube. O Galo não revelou quando o mei estará liberado para jogar. Nathan sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral. Ele está fora do time desde o dia 13 de agosto, quando entrou em campo diante do Corinthians, vitória atleticana por 3 a 2, em duelo pelo Brasileirão. O meia se lesionou pouco depois de marcar um dos gols da partida. Em outra tentativa de finalização, sentiu dores na coxa e teve de deixar o jogo. Com quatro gols em 2020, marcado em sete jogos, Nathan é o artilheiro do Galo na temporada.

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