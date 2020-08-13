Nathan faz fisioterapia e exame irá determinar o que gerou dores na coxa

Um dos destaques do Atlético-MG na vitória de virada sobre o Corinthians(3 a 2), marcando um dos gols do triunfo, o meia Nathan deixou a comissão técnica do Galo preocupada após ele deixar o campo com dores na coxa esquerda. O jogador já iniciou trabalhos de fisioterapia na manhã desta quinta-feira, 13 de agosto, na Cidade do Galo,. Os médicos do clube irão submeter Nathan a exames de imagem para averiguar a extensão do problema do atleta, de 24 anos. Segundo a assessoria do Atlético, o resultado dos exames será divulgado nesta sexta-feira, 14. O ano de 2020 tem sido bom para Nathan, que se tornou um dos melhores jogadores do time, sendo inclusive artilheiro na temporada, com quatro gols marcados em sete jogos sob o comando de Sampaoli.