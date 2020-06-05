Nathan faz 'campanha' por vaga de titular e reforça interese em ficar no Galo de Jorge Sampaoli

O meia Nathan, do Atlético-MG, iniciou sua campanha dupla no clube: para permanecer no Galo e garantir uma vaga no time titular de Jorge Sampaoli. O empréstimo do meia, cedido pelo Chelsea-ING, se encerra no fim de junho e o alvinegro tenta prorrogar o prazo mais uma vez. Pelo menos até o fim do ano. Quanto à posição no time titular, Nathan mandou seu recado para Sampaoli: topa jogar em qualquer parte do meio de campo e até mesmo de centroavante, já que o time está sem referências de ataque no momento com as saídas de Di Santo e Ricardo Oliveira. -Eu trabalho forte no dia a dia. Na posição que o Sampaoli quiser me colocar, eu vou dar o meu melhor. Seja de meia, de volante, de ponta ou até de centroavante. Vou dar o meu melhor e sempre representar bem esta camisa-disse. Todavia, apesar da disposição de jogar onde o treinador pedir, Jorge Sampaoli tem utilizado Nathan como volante e armador nos trabalhos na Cidade do Galo.E MAIS:Sem poder voltar à China, Roger Guedes pode ser emprestado para algum time brasileiroSette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MGVasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa vendaFechado com o Galo, Léo Sena teve ótimos números no Brasileirão 2019Lisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MG-O Sampaoli em cada treinamento me coloca ou de volante ou de meia. No último jogo, cheguei a jogar de centroavante-explicou o meia, que no duelo contra o Villa Nova, pelo Mineiro, no dia 14 de março, entrou em campo e atuou no comando do ataque na vitória por 3 a 1 sobre o Leão. Fica no Galo? O Atlético-MG iniciou novas tratativas com o Chelsea para renovar o contrato de Nathan, que está no clube desde 2018. Será a terceira tentativa do Galo em manter o jogador, que já tem um acordo encaminhado com o alvinegro.