Nathan, ex-Palmeiras, celebra marca de 100 jogos no futebol suíço: 'Muito contente com a minha evolução'

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Um dos grandes destaques do futebol suíço nas últimas temporadas, o zagueiro Nathan, aos poucos, vai marcando o seu nome entre os principais jogadores em atividade no país europeu.

Titular absoluto do FC Zurich, o brasileiro está tendo motivos de sobra para comemorar, tanto no âmbito profissional como pessoal. Ontem, dia 13 de maio, completou 26 anos de idade. Dentro de campo, por sua vez, celebra o ótimo momento pelo qual está passando e o fato de ter ultrapassado a expressiva marca de 100 jogos na Suíça, onde vive há quase quatro anos.Na última quarta-feira (12), o camisa 3 fez a sua partida de número 101 defendendo clubes do país europeu, no empate em 2 a 2 com o FC St. Gallen, pela 34ª rodada da Super League.

- Desde a minha chegada na Suíça, tudo tem acontecido de forma extremamente positiva. Apesar das diferenças culturais, do clima diferente e da dificuldade em aprender o idioma, fui super bem recebido por todos e me adaptei muito bem. Ontem, fiz 26 anos e afirmo que estou vivendo o melhor momento da minha vida, tanto profissional como pessoal. Poder alcançar a marca de mais de 100 jogos aqui me deixa super orgulhoso. É sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Fico muito contente com a minha evolução. Já estou em meu quarto ano no país e gosto muito daqui. Tenho um enorme respeito e carinho pelo povo e pelos funcionários e torcedores dos clubes por onde passei - afirmou Nathan.

- Hoje, estou em uma das equipes mais tradicionais da Suíça. O Zurich conta com uma estrutura excelente. Aqui é onde eu também venho tendo minha maior sequência e meu melhor desempenho. Como falei, estou super feliz e seguirei trabalhando firme para ajudar o nosso time a alcançar os objetivos. Espero ganhar títulos para marcar meu nome na história - completou.

Revelado pelo Palmeiras e com passagens por Criciúma e Chapecoense no Brasil, Nathan chegou ao futebol suíço em agosto de 2017 para defender o Servette. Logo em sua primeira temporada, mostrou rápida capacidade de adaptação, tanto é que foi eleito um dos melhores defensores da Challenge League, a segunda divisão do país, tendo participado de 29 jogos pelo clube, sendo 27 como titular, e marcando três gols.

O bom futebol apresentado, levou o zagueiro para o Grasshopper, um dos clubes mais tradicionais da Suíça. Duas cirurgias no joelho, porém, acabaram afastando o atleta por um longo período dos gramados e impediram que o jogador tivesse uma sequência. Ao todo, disputou 10 partidas e marcou um gol.

Para a temporada 2019/20, Nathan acertou com o FC Zurich e, rapidamente, se firmou como um dos grandes jogadores da equipe. Prova disso é que foi o único representante dos Leões na seleção ideal da Super League, em votação realizada nas redes sociais da Liga Suíça de Futebol.