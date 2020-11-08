Nathan e Jair ficam de fora do duelo com o Flamengo em cima da hora e são dúvidas para encarar o Timão

Crédito: Jair e Nathan ficaram de fora do jogo contra o Flamengo poucas horas antes do começo e preocupam a comissão técnica-(Fotos de Bruno Cantini/Agência Galo

Momentos antes do Atlético-MG entrar em campo contra o Flamengo, no domingo, 8 de novembro, no Mineirão, o clube informou os desfalques do meia Nathan e do volante Jair, em cima da hora, que preocupam o clube para os próximos compromissos.

De acordo com a assessoria do clube, Jair sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, no fim do treino de sábado, 7 e já está em tratamento. Já o meia Nathan, peça importante para o Galo, está com um edema no músculo posterior da coxa esquerda.