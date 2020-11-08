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Nathan e Jair ficam de fora do duelo com o Flamengo em cima da hora e são dúvidas para encarar o Timão

Nathan está com um edema no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto Jair sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita...
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Publicado em 

08 nov 2020 às 19:09

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 19:09

Crédito: Jair e Nathan ficaram de fora do jogo contra o Flamengo poucas horas antes do começo e preocupam a comissão técnica-(Fotos de Bruno Cantini/Agência Galo
Momentos antes do Atlético-MG entrar em campo contra o Flamengo, no domingo, 8 de novembro, no Mineirão, o clube informou os desfalques do meia Nathan e do volante Jair, em cima da hora, que preocupam o clube para os próximos compromissos.
De acordo com a assessoria do clube, Jair sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, no fim do treino de sábado, 7 e já está em tratamento. Já o meia Nathan, peça importante para o Galo, está com um edema no músculo posterior da coxa esquerda.
Mesmo com os diagnósticos confirmados, o Atlético não o tempo de recuperação dos jogadores, mas, podem não estar aptos a jogarem contra o Corinthians, no sábado, 14 de novembro, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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