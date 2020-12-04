Nathan 'culpa' lesão na coxa por queda no rendimento, mas espera retomada de bons jogos no Galo

- Infelizmente, sofri uma lesão contra o Corinthians e voltei muito rápido aos gramados. Era uma lesão para ficar dois meses parado. Eu voltei com um mês. Sofri muito com a lesão, porque foi na minha perna de arranque, joguei muitos jogos com edema, sentindo dor. Realmente, não estava conseguindo desempenhar o mesmo papel que vinha desempenhando, mas sempre fui um cara que me dediquei. Sei que vou conseguir superar esse momento- disse o meia que falou como a lesão prejudicou sua finalização de fora da área. - Em alguns jogos, eu tenho a oportunidade de chutar. Falta a confiança de voltar a finalizar a bola para o gol. Quem já jogou futebol, quem já sofreu lesão, sabe que infelizmente é assim. No momento que voltar a confiança, me sentir forte como antes, eu vou voltar a finalizar e voltar a fazer gol. Nathan falou do trabalho de fortalecimento muscular na coxa para poder estar bem no duelo diante do Internacional. - Sempre dou meu melhor, às vezes, não era o suficiente por eu não estar 100%. Consegui parar aquela semana e venho fortalecendo a coxa. Me sinto muito melhor agora. Nos treinos me senti melhor. Agora estou quase 100%-concluiu.