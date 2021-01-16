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futebol

Nathan avalia que ainda falta ritmo de jogo após seu retorno: 'sou um jogador que sempre se dedicou muito'

Desde que se recuperou de um problema muscular, o meia não tem consguido repetir seu bom futebol do início do Brasileiro...

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 10:00
O meia Nathan foi um dos principais destaques do Atlético-MG na primeira parte do Campeonato Brasileiro. O jogador ganhou a confiança de Jorge Sampaoli, mas as questões físicas tem sido um ponto negativo na sua temporada.
Nathan ficou fora de vários jogos e seu rendimento caiu, algo que o próprio jogador admitiu, explicando que a lesão que sofreu na coxa esquerda em agosto, gerou incômodo. Todavia, ele fiz que tem se dedicado muito para voltar aos bons momentos. Confira no vídeo acima. Nathan diz que lesões  atrapalharam seu desempenho no Brasilei-(Bruno Cantini/Agência Galo)

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