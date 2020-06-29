Nathan Ake vira opção no mercado para a zaga do Manchester City

O Manchester City abriu conversas com o Bournemouth para contratar o zagueiro Nathan Ake na próxima temporada, segundo o “The Athletic”. Ainda não se sabe se a cláusula de recompra do Chelsea feita em acordo em 2017 ainda está ativa, mas os Blues podem ser os únicos adversários de Guardiola. O possível rebaixamento da equipe rubro-negra pode diminuir o valor do holandês de cerca de 40 milhões de libras (R$ 269 milhões).
O técnico espanhol quase foi atrás do defensor na última janela de janeiro, mas que neste momento está pronto para fazer ofertas após as primeiras conversas. O comandante está determinado a reformular o setor e Ake, de 25 anos, é um nome pronto para este momento da equipe. No entanto, o atleta tem contrato até 2022 com o clube atual.
O Manchester City também monitora outros zagueiros no mercado, sendo Koulibaly o principal alvo, porém o mais caro. Skriniar, da Inter de Milão, Matviyenko, do Shakhtar Donetsk, e Zagadou, do Dortmund, também são outros alvos.Alaba também é cogitado em uma troca com Leroy Sané, mas o Bayern não está disposto a liberar o austríaco.