Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nathan Ake vira opção no mercado para a zaga do Manchester City

Zagueiro do Bournemouth pode ter seu valor reduzido caso clube seja rebaixado. Pep Guardiola também monitora outros nomes para o setor defensivo no mercado europeu...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 14:41
Crédito: Ake pode entrar nos planos de Guardiola para a próxima temporada (AFP
O Manchester City abriu conversas com o Bournemouth para contratar o zagueiro Nathan Ake na próxima temporada, segundo o “The Athletic”. Ainda não se sabe se a cláusula de recompra do Chelsea feita em acordo em 2017 ainda está ativa, mas os Blues podem ser os únicos adversários de Guardiola. O possível rebaixamento da equipe rubro-negra pode diminuir o valor do holandês de cerca de 40 milhões de libras (R$ 269 milhões).
O técnico espanhol quase foi atrás do defensor na última janela de janeiro, mas que neste momento está pronto para fazer ofertas após as primeiras conversas. O comandante está determinado a reformular o setor e Ake, de 25 anos, é um nome pronto para este momento da equipe. No entanto, o atleta tem contrato até 2022 com o clube atual.
O Manchester City também monitora outros zagueiros no mercado, sendo Koulibaly o principal alvo, porém o mais caro. Skriniar, da Inter de Milão, Matviyenko, do Shakhtar Donetsk, e Zagadou, do Dortmund, também são outros alvos.Alaba também é cogitado em uma troca com Leroy Sané, mas o Bayern não está disposto a liberar o austríaco.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados