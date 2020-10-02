Natel crê em jogo difícil contra o Red Bull, mas diz: 'A gente é Corinthians'

Nem bem o Corinthians se reapresentou após o empate em 0 a 0 com o Atlético-GO e o elenco já está se preparando para pegar o Red Bull Bragantino, neste sábado, fora de casa, pelo Brasileirão-2020. Diante de um adversário que atualmente concorre na mesma faixa da tabela, Léo Natel sabe que será uma parada difícil, mas aposta na grandeza do clube para superar o obstáculo.Em entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta-feira, o atacante corintiano analisou o rival e a dificuldade do duelo pela 13ª rodada do campeonato, principalmente por se tratar de um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Mesmo assim, ele crê que o Timão dará resposta em campo.

- Vai ser um jogo difícil, como tem sido os outros, mas a gente é o Corinthians, a gente tem que entrar forte sempre, e eu tenho certeza que a gente vai entrar forte sempre e a gente vai dar uma resposta, tenho certeza disso, como eu falei o grupo é muito bom, é trabalhador, tenho certeza que quem começar o jogo vai dar o seu melhor e quem entrar vai dar conta do recado - avaliou.Perto da zona da degola e sem conseguir deslanchar na competição, Léo Natel entende que a pressão de jogar no clube não vem somente nestes momentos. Apesar de o time passar por uma situação desconfortável, ele acredita que com algumas vitórias o Corinthians brigará na parte de cima da tabela, porém sem antes atentar para a dificuldade do campeonato e seu aspecto traiçoeiro.