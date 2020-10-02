Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Natel crê em jogo difícil contra o Red Bull, mas diz: 'A gente é Corinthians'

Embora reconheça que o adversário é competente, o atacante do Timão aposta na qualidade da equipe, mas atenta para a dificuldade do traiçoeiro Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 17:18

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:18

Nem bem o Corinthians se reapresentou após o empate em 0 a 0 com o Atlético-GO e o elenco já está se preparando para pegar o Red Bull Bragantino, neste sábado, fora de casa, pelo Brasileirão-2020. Diante de um adversário que atualmente concorre na mesma faixa da tabela, Léo Natel sabe que será uma parada difícil, mas aposta na grandeza do clube para superar o obstáculo.Em entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta-feira, o atacante corintiano analisou o rival e a dificuldade do duelo pela 13ª rodada do campeonato, principalmente por se tratar de um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Mesmo assim, ele crê que o Timão dará resposta em campo.
- Vai ser um jogo difícil, como tem sido os outros, mas a gente é o Corinthians, a gente tem que entrar forte sempre, e eu tenho certeza que a gente vai entrar forte sempre e a gente vai dar uma resposta, tenho certeza disso, como eu falei o grupo é muito bom, é trabalhador, tenho certeza que quem começar o jogo vai dar o seu melhor e quem entrar vai dar conta do recado - avaliou.Perto da zona da degola e sem conseguir deslanchar na competição, Léo Natel entende que a pressão de jogar no clube não vem somente nestes momentos. Apesar de o time passar por uma situação desconfortável, ele acredita que com algumas vitórias o Corinthians brigará na parte de cima da tabela, porém sem antes atentar para a dificuldade do campeonato e seu aspecto traiçoeiro.
- Na verdade a pressão no Corinthians ela já começa desde o momento em que você veste a camisa, então a gente sabe a responsabilidade que é, ainda mais por se tratar do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil, traiçoeiro. A gente não se encontra em um bom momento, mas daqui a pouco, vencendo os jogos, a gente já está lá em cima. O campeonato é bem disputado, e eu tenho certeza que a gente vai melhorar, e vai buscar grandes coisas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados