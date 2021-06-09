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futebol

Natane opera o joelho e não tem previsão de retorno no São Paulo

Lateral-esquerda passou por cirurgia para correção de ruptura ligamentar nesta quarta-feira. Atleta não tem previsão de voltar aos gramados e já iniciou processo de recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 17:15

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:15

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
A lateral-esquerda Natane passou por cirurgia no joelho direito nesta quarta-feira. A operação serviu como correção de ruptura ligamentar, já que ela rompeu os ligamentos na partida contra o Corinthians, na semana passada.
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Com apenas seis minutos em campo, a atleta são-paulina teve uma torção no joelho e não conseguiu retornar, sendo substituída por Dani. A jogadora foi prontamente atendida pela equipe médica do clube e após um exame de imagem feito na manhã seguinte foi constatada a gravidade da lesão. Após a cirurgia realizada nesta quarta-feira, a jogadora iniciou a recuperação com a supervisão do departamento médico da equipe feminina. O São Paulo não deu uma previsão para o seu retorno.
Natane está no São Paulo desde 2019, quando o clube retomou as atividades da equipe profissional feminina. Em 2021, a jogadora atuou em onze de treze partidas disputadas no Brasileiro Feminino.

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