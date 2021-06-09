Natane opera o joelho e não tem previsão de retorno no São Paulo

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net

A lateral-esquerda Natane passou por cirurgia no joelho direito nesta quarta-feira. A operação serviu como correção de ruptura ligamentar, já que ela rompeu os ligamentos na partida contra o Corinthians, na semana passada.

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Com apenas seis minutos em campo, a atleta são-paulina teve uma torção no joelho e não conseguiu retornar, sendo substituída por Dani. A jogadora foi prontamente atendida pela equipe médica do clube e após um exame de imagem feito na manhã seguinte foi constatada a gravidade da lesão. Após a cirurgia realizada nesta quarta-feira, a jogadora iniciou a recuperação com a supervisão do departamento médico da equipe feminina. O São Paulo não deu uma previsão para o seu retorno.