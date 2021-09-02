Natan Oliveira quer grande ano no Songkhla e foca em repetir artilharia na Tailândia

Um dos principais nomes do futebol tailandês nas últimas temporadas, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, elogiou o elenco do Songkhla para esta atual época. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer um ano perfeito para que o clube possa atingir seus objetivos.- Estamos com um elenco bom, com potencial para fazer um grande ano. Temos tudo para atingirmos nossos objetivos nesta temporada. Vamos trabalhar para que os próximos meses sejam de vitórias para o Songkhla. Todos têm trabalhado muito para que as coisas saiam como estamos planejando - disse.