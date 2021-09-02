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futebol

Natan Oliveira quer grande ano no Songkhla e foca em repetir artilharia na Tailândia

Atacante brasileiro que atua no Songkhla, da Tailândia, é um dos principais jogadores do país asiático
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Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 19:13
Crédito: Divulgação / Songkhla FC
Um dos principais nomes do futebol tailandês nas últimas temporadas, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, elogiou o elenco do Songkhla para esta atual época. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer um ano perfeito para que o clube possa atingir seus objetivos.- Estamos com um elenco bom, com potencial para fazer um grande ano. Temos tudo para atingirmos nossos objetivos nesta temporada. Vamos trabalhar para que os próximos meses sejam de vitórias para o Songkhla. Todos têm trabalhado muito para que as coisas saiam como estamos planejando - disse.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro do Songkhla, sua ideia é brigar pela artilharia do clube tailandês neste ano, assim como aconteceu na temporada 2019/2020.
- Estou focado em buscar a artilharia do ano. Há dois anos tive esse privilégio. Vou trabalhar muito para repetir isso. Estou vivendo um momento especial e intensificando nos treinos para que isso seja possível também - concluiu o jogador.

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