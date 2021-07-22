Nascido nos EUA, filho de pai brasileiro e mãe peruana: conheça Pierre da Silva

Crédito: Divulgação/Miami FC

A Liga de futebol dos Estados Unidos ganhou notoriedade nos últimos anos, não apenas com a chegada de grandes craques, mas também com os jovens jogadores revelados por lá.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, Pierre da Silva , de 22 anos, tem sido um dos grandes nomes do Miami FC, equipe que disputa a USL Championship, que funciona como uma liga desenvolvedora de atletas para os times da Major League Soccer, como se fosse uma segunda divisão.

Na terceira colocação da Divisão do Atlântico, o Miami FC faz boa campanha na Liga, e um dos destaques é o estadounidense/brasileiro Pierre da Silva.

- Esses primeiros 13 jogos tem sido bem positivos para mim. Tenho contribuído com gols e assistências e ajudado o time a chegar onde estamos na tabela. Ainda temos muito a melhorar para a conquista, mas até agora estou satisfeito com meu desempenho e o da equipe - contou Pierre, antes de relatar sobre sua história:

- Nasci em Nova Iorque, pai brasileiro e mãe peruana. Fiz base no Santos, New York Soccer Club e Orlando City. Subi para o profissional no Orlando City com 16 anos. Com 20 anos fui emprestado para o Athletico por um ano. Joguei no Memphis 901 FC depois da minha passagem pelo Orlando e agora estou no Miami FC - explicou Pierre.