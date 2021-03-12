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Nas vésperas do Derby, Mourinho provoca os rivais: 'Arsenal? não olho para baixo na tabela'

Neste domingo, Arsenal e Tottenham disputam clássico londrino, pela 28ª rodada da Premier League...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 18:29
Crédito: Reprodução/Twitter
Neste domingo, Arsenal e Tottenham se enfrentam, às 13h30 (horário de Brasília), no Arsenal Stadium, pela 28 ª rodada da Premier League. Em entrevista coletiva, José Mourinho, treinador dos Spurs, provocou o Arsenal nas vésperas do Derby.
> Confira a classificação da Premier LeaguePara o português, o Arsenal está no mesmo caminho que o Tottenham de buscar um futuro promissor. No entanto, o técnico não perdeu a oportunidade para provocar o Arsenal, uma vez que a equipe está atrás dos Spurs na tabela da competição.
- Tenho o maior respeito pela rivalidade entre o Tottenham e o Arsenal, que é um grande clube, com história e que, tal como nós, está tentando construir um futuro melhor. Total respeito por eles, mas eu olho para cima na classificação, não olho para baixo. Se estivessem sete pontos à frente, olharia para eles, mas estão sete abaixo e não olho para baixo - disse Mourinho.
Ainda sobre o Derby, o treinador falou sobre a fase que vive o Tottenham. Para Mourinho, sua equipe vem apresentando um futebol superior a sua posição na tabela da Premier League.
- Sinto que a equipe está melhor do que a tabela mostra e queremos subir posições. Para isso precisamos de pontos, não importa qual é o adversário nem se é um derby de Londres - completou o comandante dos Spurs.
Com 45 pontos, o Tottenham ocupa a 7ª colocação do Inglês. Já o Arsenal, está na 10ª posição, com 38 pontos, sete a menos que seu grande rival.

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