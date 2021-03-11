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futebol

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo criam a #ForaMiltonCruz

Parte da torcida ficou revoltada com a volta do profissional ao clube após brigas na justiça...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 09:00
Crédito: Reprodução Site Oficial / saopaulofc.net
O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (9), o retorno de Milton Cruz ao clube através de seu site oficial. Voltando após cinco anos fora, o novo membro da comissão técnica da equipe não foi bem recebido pela torcida, que, nas redes sociais, pediu sua saída do cargo com hashtag '#ForaMiltonCruz'.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021
Milton foi demitido em 2016, após 22 anos trabalhando no clube. Após ser desligado das atividades do São Paulo, ele moveu seis processos contra o clube, totalizando um valor comado de R$ 28 milhões, gerando a antipatia de muitos torcedores.
Após acertar sua volta ao Tricolor, Milton retirou os processos e abriu mão de R$ 1,8 milhões que deveriam ser pagos, mas isso não foi o suficiente para que a torcida passasse a defender sua permanência.No Twitter, a #ForaMiltonCruz ganhou alta popularidade entre os torcedores são-paulinos, sendo utilizada em respostas à postagens do clube, posts de páginas de temáticas sobre o time e até mesmo como nome de usuário de parte das pessoas que pedem para que o São Paulo volte atrás na decisão. Milton Cruz já foi jogador do São Paulo e já treinou a equipe interinamente. Como técnico interino ou substituto, foram 43 jogos, com 23 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Já como jogador, ele atuou 55 vezes, com 28 vitórias, 17 empates, 10 derrotas e 27 gols marcados.
Aos 63 anos, o profissional trabalhará com foco na integração entre base e profissional, trabalhando ao lado do executivo Marcos Biasotto no CFA de Cotia. Eventualmente, Milton escolherá jogadores das categorias de base para participarem de treinos com o elenco principal, visando fortalecer a formação e o amadurecimento dos atletas.

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