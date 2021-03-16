Nas redes sociais, Brenno celebra vitória na reestreia: 'Feliz demais por voltar a atuar'

O goleiro Brenno, de apenas 21 anos de idade, é a figura da vez na meta do Grêmio. Diante do Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho, o jovem arqueiro voltou a atuar pela equipe profissional do Grêmio depois de um ano e meio em momento onde Vanderlei e Paulo Victor passam por fortes questionamentos diante de atuações instáveis. >Classificação atual do GauchãoSeguro ao longo dos 90 minutos, Brenno ajudou o Tricolor a não ser vazado na vitória por 2 a 0. Mais do que isso, salvou o que seria o gol de empate dos adversários, com difícil defesa na segunda etapa.
Nas redes sociais, o goleiro celebrou a oportunidade e a vitória na Montanha dos Vinhedos:
- Feliz demais por voltar a atuar depois de quase um ano e meio sem uma partida oficial.
Relacionado para o jogo da Libertadores nessa terça-feira (16), Brenno ainda exaltou o grupo que esteve em campo diante do Esportivo. Os mesmos atletas permanecem no duelo frente ao Ayacucho-PER, na competição continental:
- Só a agradecer a Deus por esse momento, pela vitória e pelo grande jogo que o grupo fez.